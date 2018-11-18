مقتل وإصابة 22 شخصا بانفجار سيارة مفخخة وسط تكريت بالعراق

قتل خمسة أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين العراقية.



وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ إن سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم كانت متوقفة أمام مطعم الفلوجة في شارع الأطباء وسط تكريت، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص من بينهم 3 نساء وإصابة 17 بجروح".

