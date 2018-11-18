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أخبار العالم

مقتل وإصابة 22 شخصا بانفجار سيارة مفخخة وسط تكريت بالعراق

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:37 م
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة وسط تكريت
أ ش أ
قتل خمسة أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وقال مصدر أمني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ إن سيارة مفخخة انفجرت عصر اليوم كانت متوقفة أمام مطعم الفلوجة في شارع الأطباء وسط تكريت، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص من بينهم 3 نساء وإصابة 17 بجروح".
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