إنقاذ عجوز من أسفل عقار انهارت أجزاؤه في الإسكندرية..صور

نجح الأهالي في إنقاذ مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد احتجازه بالطابق الأرضي عقب انهيار أسقف عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية مساء اليوم الأحد.



تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع قطاوي متفرع من شارع سوق باكوس خلف نقطة الإسعاف.



انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ومسئولي حي شرق وفريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي لموقع الحادث.



وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، بكل طابق شقتين، ويقيم به أسرتين فقط بواقع 4 أفراد، وانهيار 3 أسقف بالعقار المذكور.



وقال مصدر بحي شرق، إن الانهيار لم يتسبب في وقوع وفيات أو إصابات، مشيرا إلى أن الأهالي نجحوا قبل وصول القوات في إنقاذ مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة "62 عاما".