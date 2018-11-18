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اقتصاد

تعرف على الجهات المشاركة بمؤتمر التعدين العربي الـ15 بمصر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
مايكل عياد
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استضافة مصر لمؤتمر التعدين العربي الخامس عشر، والذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018.

وأضاف "الملا" فى مؤتمر صحفى اليوم، أن المؤتمر يصحبه معرض للشركات والدول، لعرض كافة الخدمات المصاحبة لعمليات التعدين، وأنه تم دعوة كل الوزراء المعنيين بكل الدول العربية.

وفيما يلي يعرض "صدى البلد" أهم الجهات المدعوة للمشاركة فى المؤتمر:

- الوزارات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية أو ذات العلاقة
- هيئات المسح الجيولوجي العربية
- المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المعنية بقطاع التعدين
- مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الاختصاص
- المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة
- غرف التجارة والصناعة وغرف التعدين
- المؤسسات والصناديق التمويلية المختصة في الاستثمارات التعدينية
- الشركات المنتجة للبرمجيات المعلوماتية ذات العلاقة بقطاع التعدين
- الشركات المتخصصة في الخدمات التعدينية
- خبراء عرب ودوليون في قطاع التعدين
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