شوقي: وزارة التعليم تحظى بحقوق ملكية مناهج النظام الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه الوزارة تحظى بحق ملكية كافة مناهج نظام التعليم الجديد ، لافتا إلى أن هذا الامر يحدث لأول مرة في مصر.



وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان، أنه خلال الأعوام السابقة لم تكن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس، ملكنا لوزارة التربية والتعليم ، بل كان من حق المؤلف ان يبيعها لأي دولة في أي وقت.



وقال الوزير: إنه من الانجازات التي تم تحقيقها ايضا خلال تطبيق نظام التعليم الجديد، أنه تم عمل دليل يجيب على أي استفسار يأتي على ذهن الطالب في المرحلة الثانوية.