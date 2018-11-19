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ديني

حكم من حلف ألا يفعل شيء ثم فعله

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا حلف على شيء لم يفعله وفعله فعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو تحرير رقبة أو صوم 3 أيام.

وأضاف الورداني، خلال إجابته على سؤال "ما حكم من حلف ألا يفعل شيء ثم فعله؟"، أن هذا الحلف أما أن يكون هذا نوع من أنواع الحلف الدارج أي لا يقصد به عقد اليمين ويسميه عند الشافعية يمين الطعام، فنحن لا نريد أن يكون الإنسان عرضة لإيمانهم.

وأشار إلى أنه على الإنسان أن لا يحاول أن يحلف كثيرًا فنصيحتنا أن يترك الناس الحلف على هذا لكن الإنسان إذا حلف على شيء أن لا يفعله وفعله فلو عمله، ووجد خيرا منه فيفعله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على شيء ووجد الخير في غيره كفر عن يمينه ثم فعل الخير.
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