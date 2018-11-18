ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شخص وزوجته داخل شقتهما بإحدى قرى الدقهلية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:12 م
اللواء محمد حجى
اللواء محمد حجى مدير امن الدقهليه
همت الحسينى
تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهمين بقتل رجل وزوجته داخل شقتهما، حيث تخلصا منهما أثناء سرقتهما داخل المنزل الذي يقيمان به.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرياش مدير المباحث الجنائية يفيد بتوصل فريق البحث المكون من العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع شرق الدقهلية، والرائد أبو العزم فتحي، رئيس مباحث دكرنس، إلى المتهمين في واقعة قتل شخص يدعى عادل المهدي "53 عامًا" وزوجته فريال المرسي 45 عامًا داخل شقتهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس.

وتبين من التحريات أن المتهمين هما "ح.ع .ا - 31 عامًا - عريف شرطة - مقيم المحمودية"، و"ر .م .ا - 30 عامًا - عامل"، حيث قاما بقتل المجني عليهما وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما، حيث كان القتيل يمتلك قطعة أرض باعها بمبلغ قيمته نصف مليون جنيه وقيامه بشراء مصوغات ذهبية لزوجته وفور علمهما بوجود المبلغ والمصوغات خططا للسرقة والتخلص منهما عقب رؤيتهما لهما، وجار تحرير المحضر اللازم.
loading...

ترشيحاتنا

خالد الجندي: اتخاذ الأولياء والأضرحة واسطة تكرار لمأساة الجاهلية ..فيديو

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

ممدوح عباس يوجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح

ليبرمان يفتح النار على حكومة الاحتلال ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة

إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

نقيب الصيادلة: تخصيص سيارة لنقل جثمان الصيدلي المتوفي بالسعودية

مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك تواجه شبح الإلغاء

الكاف يحسم صدارة المجموعة لـ تونس على حساب مصر بالتصفيات الإفريقية

مفاجأة بشأن تجديد عقد كهربا مع نادي الزمالك

رد ناري من مدير الأهلي على استقالة حسام غالي

6 أزمات تضع الجبلاية في ورطة .. السوبر المحلي وخطايا أجيري ومنصب النائب الأبرز

الرزاز: الأردن سيدفع الثمن غاليا.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

فيديو

ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور
فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ
رئيس الترسانة يكشف حقيقة سعيه لإفشال الجمعية العمومية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟