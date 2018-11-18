ضبط المتهمين بقتل شخص وزوجته داخل شقتهما بإحدى قرى الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهمين بقتل رجل وزوجته داخل شقتهما، حيث تخلصا منهما أثناء سرقتهما داخل المنزل الذي يقيمان به.



وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرياش مدير المباحث الجنائية يفيد بتوصل فريق البحث المكون من العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع شرق الدقهلية، والرائد أبو العزم فتحي، رئيس مباحث دكرنس، إلى المتهمين في واقعة قتل شخص يدعى عادل المهدي "53 عامًا" وزوجته فريال المرسي 45 عامًا داخل شقتهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس.



وتبين من التحريات أن المتهمين هما "ح.ع .ا - 31 عامًا - عريف شرطة - مقيم المحمودية"، و"ر .م .ا - 30 عامًا - عامل"، حيث قاما بقتل المجني عليهما وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما، حيث كان القتيل يمتلك قطعة أرض باعها بمبلغ قيمته نصف مليون جنيه وقيامه بشراء مصوغات ذهبية لزوجته وفور علمهما بوجود المبلغ والمصوغات خططا للسرقة والتخلص منهما عقب رؤيتهما لهما، وجار تحرير المحضر اللازم.