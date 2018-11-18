محافظ السويس يتابع النظافة بشوارع مدينة التعاونيات بحي فيصل



وكلف صقر مدير عام مشروع المواقف بتشغيل ساحة الانتظار بمدينة تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل.



وأشار المحافظ إلى أنه وجه الدعوة الرئيس الهيئة العامة للتعاونيات لزيارة السويس وعقد لقاء لحل جميع المشاكل الموجودة بمدن التعاونيات على مستوى محافظة السويس .



واستمع المحافظ في الجولة، إلى عدد من سكان المدينة حول المشاكل التي تواجههم يوميا، مشيرا إلى أن كل المشاكل والاقتراحات سيتم دراستها جيدًا والعمل على حلها ومنها مشكلة مواصلات مدينة الموشي ورصف الشارع الرئيسي للمدينة ورفع القمامة أولا بأول ومشاكل الصرف الصحي.



رافق المحافظ في الجولة كل من مهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل، وعبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، واللواء عبد العظيم محمد مدير عام مشروع المواقف، وحسن مبروك مدير عام الشركة القابضة لفرع السويس ومسئولي المرافق وفريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، مدينة تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل لمتابعة أعمال النظافة التي تتم ورفع التراكمات القديمة من المنطقة.وأعطى المحافظ تعليماته لحي فيصل بعمل محاضر للمخالفين لمن يلقي مخلفات البناء أو قمامة بالشوارع تنفيذا لقانون النظافة العامة.شدد المحافظ علي الحي وشرطة المرافق بالاستمرار في حملات ازالة الاشغالات التي بدأت بالحي ورفع أي تعديات علي منافع الدولة وازالة الجراجات العشوائية المنتشرة بشوارع التعاونيات.