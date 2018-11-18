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مرأة

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
ريهام قدري
يصادف اليوم، الأحد، عيد ميلاد النجمة منى زكي الـ42، حيث ولدت في 18 نوفمبر 1976. 


وتعودت منى زكي خلال مشوارها الفني أن تظهر بمجموعة من الإطلالات التي تمثل شخصيتها، وتميزت هذه الإطلالات بأنها متناسقة مع قوامها الممشوق.

وتحرص دائما مني على اختيار قطع الملابس التي تزيد من جمالها، إضافة إلى ذلك تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة سواء الأزياء الكلاسيكية أو الكاجوال.


شاهد افضل إطلالاتها في عيد ميلادها .
أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور
أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور
أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور
أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور
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