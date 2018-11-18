صقر يتفقد مدرسة السويس للغات بعد واقعة الثعابين

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وقيادات مديرية التربية والتعليم وحي السويس مدرسة السويس الرسمية للغات ببورتوفيق في إطار جولاته الميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط والنظافة داخلها .



وأحال المحافظ أثناء الجولة كلا من مدير الإدارة التعليمية لجنوب ومديرة المدرسة ومسئول الأمن بالمدرسة للتحقيق لمعرفة من المخطئ والمهمل لإعادة الانضباط والنظام والنظافة داخل وخارج المدرسة.



وكلف صقر رئيس حي السويس بنظافة المدرسة ورفع أي تراكمات أو مخلفات داخل المدرسة، مؤكدا على مديرية الطب البيطري بالسويس ضرورة الاستمرار في وضع الطعوم ومتابعتها للقضاء على أى زواحف تذكر.



رافق المحافظ في الجولة كل من مهندس محمود فوزي، رئيس حي السويس، وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة عزيزة عثمان مدير عام الطب البيطري ، وعبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، وحسن مبروك، مدير عام الشركة القابضة بالسويس ، ومسئولي المرافق والإدارات التعليمية.