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محافظات

اليوم .. قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
اليوم قطع المياه
اليوم قطع المياه عن القناطر الخيرية
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجرًا، لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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