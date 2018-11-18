تجديد حبس مصور لانضمامه للمحور الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي مؤمن حسن والمصور اسلام جمعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم " المحور الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية".



وكانت نيابة أمن الدولة وجهت لـلمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، وذلك من أجل زعزعة الأمن العام طبقًا لأهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

