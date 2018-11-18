صقر يؤكد على تقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية بالسويس

أجرى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، زيارة لمبنى رئاسة حي فيصل تفقد خلالها الإدارات الهندسية والتخطيط وخدمة المواطنين والمركز التكنولوجي للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين.



وأكد المحافظ على مسئولي المركز بالتسهيل على المواطنين الإجراءات وحل مشاكل بالتنسيق مع الادارات الأخرى داخل الحي وانجاز العمل في وقت قصير، وخدمة أهالي السويس في جميع المجالات.



كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر المركز التكنولوجي بمبنى حي الأربعين لمتابعة سير العمل به بعد حصوله على المركز الأول على مستوى المراكز التكنولوجية بمحافظة السويس في تقديم الخدمات للمواطنين.



وقدم المحافظ الشكر لفريق العمل بالمركز التكنولوجي بحي الأربعين، مؤكدا أنه سيتم تكريم العاملين بالمركز خلال المجلس التنفيذي المقبل، مطالبهم بالحصول علي المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.



ورافق صقر في الجولة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج رئيس حي الاربعين والمهندسة فاتن ابراهيم رئيس حي فيصل وكريمة عباس مدير المراكز التكنولوجية بمحافظة السويس ومسئولي المراكز التكنولوجية بحي فيصل وحي الأربعين.