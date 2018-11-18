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محافظات

محافظ السويس يتفقد حالة النظافة بشوارع المثلث ويوجه برفع الإشغالات

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:18 م
محافظ السويس يتفقد
محافظ السويس يتفقد حالة النظافة بشوارع المثلث
حسن غنيمة
قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لمنطقة المثلث بحي الأربعين لمتابعة أعمال النظافة التي تتم ورفع التراكمات القديمة من المنطقة وإزالة التعديات والإشغالات.

وأعطي المحافظ توجيهات لحي الاربعين بسرعة عودة الانضباط للمنطقة وعمل محاضر للمخالفين تنفيذا لقوانين النظافة العامة والبيئة.

وشدد المحافظ ، علي الحي وشرطة المرافق بالاستمرار في حملات ازالة الاشغالات ورفع أي تعديات وازالة الاكشاك العشوائية المخالفة والالتزام بمساحة الكشك المحددة داخل رخصة الأشغال المستخرجة من قبل الحي ، مشددا على منع الباعة الجائلين الوقوف علي شارع الجيش ، كما استمع لشكاوي سكان المثلث حول المشاكل للارتقاء بمرافق المدينة.

وأعطي صقر، لرئيس حي الأربعين مهلة 5 أيام لتنسيق المنطقة ونظافتها ورفع الإشغالات والتعديات الموجودة بها، مشيرا إلى أنه سيدرس المشاكل التي طرحت عليه ، مشيرًا إلى أن حي الأربعين بتوفير بعض صناديق القمامة لبعض المناطق بالمثلث ورفع القمامة من الصناديق بصفة مستمرة وحل مشاكل الصرف الصحي والعشوائيات المنتشرة بين عمارات المثلث .

رافق المحافظ في الجولة كل من العميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين وعبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، وحسن مبروك مدير عام الشركة القابضة لفرع السويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية ومسئولي الإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والمرافق بحي الأربعين.
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