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الربو.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
رنا عصمت
الربو حالة مرضية تضيق فيها المسالك الهوائية وتتورم وتفرز المزيد من المخاط، وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويثير السعال والأزيز وضيق التنفس، لذلك نقدم لك في هذا التقرير كل ما يمكنك معرفته عن مرض الربو من الأسباب والأعراض وطرق الوقاية، وفقًا لموقع "boldsky":

أعراض الإصابة بمرض الربو:

1-ضيق تنفس.
2-انقباضات أو آلام في الصدر.
3-اضطراب في النوم بسبب ضيق التنفس.
4-صوت صفير عند التنفس أو الزفير.
5-سعال متكرر مصحوب بسيلان الأنف والعطاس، خاصة عند الإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي.

الأسباب التي تؤدي الي الاصابة بمرض الربو:
1-التدخين.
2-الحساسية ضد بعض الأشياء مثل: المواد الكيميائية، بعض الأطعمة أو السوائل أو المواد الحافظة.
3-الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي.
4-بعض الأدوية مثل: الأسبرين، ومضادات بيتا، ومضادات الالتهابات غير الستيرودية.
5-الانفعالات النفسية.
6-التمارين الرياضية الشديدة.
7-التغيرات الهرمونية مثل الدورة الشهرية في بعض النساء.
8-مرض الارتجاع المريئي.

طرق الوقاية من مرض البرو:

لابد من الذهاب الي الطبيب المختص لتشخيص الحالة، والاستجابة الي الادوية التي ينبه عليها الطبيب ،وتتوفر هذه الأدوية على شكل بخاخات، أو أقراص، أو سائل، أوحقن، وعادةً ما تصنف أدوية الربو إلى نوعين، إما أدوية يتم تناولها بشكل منتظم لمنع الإصابة بنوبات الربو، وإما أدوية تستخدم لعلاج نوبات الربو عند حدوثها، واستخدامها في هذه الحالة يقي من حدوث نوبات أخرى، ومن أدوية الوقاية من حدوث الربو.
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