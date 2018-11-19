قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يبارك الله فى عمره عليه أن يصل رحمه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أراد أن ينسأ له فى عمره ويبارك له فى رزقه فليصل رحمه )).



وأضاف الوردانى، خلال إجابته على سؤال « هل من الخطأ الدعاء بطول العمر فهل هذا صحيح ؟»، أن الأصح ان ندعو هكذا ((اللهم أحينى مادامت الحياة خير لى وتوفنى ما كانت الوفاة خير لى))، ولكن لأبد ان نعرف ان الإنسان لن يموت إلا بأجله، موضحاً أنه يجب على الإنسان أن يفعل الأشياء التى يبارك الله له عنها فى عمره.



وتابع : فيجب ان تدعى بطول العمر مع حسن العمل.