طب بيطري بنها تنظم اليوم التعليمي المجاني

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة بنها اليوم الاثنين، اليوم البيطري التعليمي المجاني بمشاركة طلاب الكلية، وذلك في إطار الدور الخدمي لخدمة المجتمع.



وتنطلق الفعاليات تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ويشارم فيها الاطباء واساتذة الكلية وعدد من الطلاب.



وقال الدكتور ياسر فؤاد وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان اليوم البيطرى التعليمى يتم تنظيمه بالمستشفى البيطري بهدف تدريب الطلاب بمختلف الفرق الدراسية وبمشاركة الأطباء البيطريين بالمستشفى.

