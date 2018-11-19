ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

طب بيطري بنها تنظم اليوم التعليمي المجاني

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
طب بيطرى بنها تنظم
طب بيطرى بنها تنظم اليوم التعليمى المجانى
إبراهيم الهوارى
تنظم كلية الطب البيطري بجامعة بنها اليوم الاثنين، اليوم البيطري التعليمي المجاني بمشاركة طلاب الكلية، وذلك في إطار الدور الخدمي لخدمة المجتمع.

وتنطلق الفعاليات تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية ويشارم فيها الاطباء واساتذة الكلية وعدد من الطلاب.

وقال الدكتور ياسر فؤاد وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان اليوم البيطرى التعليمى يتم تنظيمه بالمستشفى البيطري بهدف تدريب الطلاب بمختلف الفرق الدراسية وبمشاركة الأطباء البيطريين بالمستشفى.
loading...

ترشيحاتنا

كارثة في آي باد الجديد.. فيديو

إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو

الكويت تكشف حقيقة حضور قطر قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة

جروس يشيد بأداء ثنائي الزمالك المستبعد أمام أهلي بني غازي

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

علي جمعة: النبي محمد لم يصل الضحى أبدا

علي جمعة يوضح كفارة من حلف بالنبي وحنث به

تعليق شوقى غريب على فوز المنتخب الأوليمبي على تونس وأداء رمضان صبحي

أبو جريشة يتحدث عن مفاوضات الأهلي لضم ثنائي الإسماعيلي وحقيقة ضم الشيخ وعمرو جمال

محمد هنيدي يكشف عن مشهد جمعه بالراحل أحمد زكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟