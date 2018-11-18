تشكيل لجنة لمراجعة وفحص الأعمال الخاصة بمستشفى الأحرار التعليمي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد السلام عيد أستاذ العظام بكلية الطب جامعة الزقازيق، وعضوية كلا من الدكتور هشام عناني مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق، الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور شريف شاهين مسئول العنايات المركزة، الدكتور محمد عادل عبد العزيز مسئول الحروق والسموم، رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية بالشرقية، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة، مسئول السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.



وأوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بمراجعة وفحص كافة الأعمال الخاصة بمستشفى الأحرار التعليمي وبيان الإجراءات المتخذة بشأنها ومدى اتفاقها وصحيح القانون وبيان المخالفات إن وجدت والمسئول عنها والأضرار المترتبة عليها وأية أمور تراها اللجنة وإعداد تقرير للعرض على المحافظ.



يأتي هذا القرار في إطار تحسين مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى و للإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية داخل محافظة الشرقية.