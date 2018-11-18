وزير الشباب يحدد 6 أشهر للانتهاء من أعمال التطوير بمركز شباب قنا

طالب الدكتور أشرف صبحى- وزير الشباب والرياضة، المسئولين بمركز شباب قنا، بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية والافتتاح خلال ستة أشهر من الآن، كما طالب مسئولى المركز بإنشاء صندوق خاص يتم من خلاله تطوير تراك ملعب كرة القدم الرئيسي وبدعم من الوزارة.



جاء ذلك ضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة قنا، والتى رافقها خلالها اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، ولفيف من القيادات الشعبيه والتنفيذيه.



استمع وزير الشباب، من مسئولى المركز إلى الإمكانيات الإنشائية بالمركز وأعمال التطوير الجارية بمجمع حمامات السباحة الذى يضم حمام سباحة أوليمبي وأخر تدريبي وحمام غطس.