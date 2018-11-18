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العثور على قذيفة من مخلفات الحروب في ترعة السويس

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:22 م
العثورعلى قذيفة من
العثورعلى قذيفة من مخلفات الحروب بترعة السويس
حسن غنيمة
عثر عمال حي الجناين بمحافظة السويس أثناء تنظيفهم إحدى الترع على قذيفة من مخلفات الحروب.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين بالعثور علي قذيفة من مخلفات الحروب بترعة السويس.

وانتقل خبراء المفرقعات وقيادات الدفاع المدني إلى موقع القذيفة، وتبين أنها من مخلفات الحروب وقال مصدر أمني إنه جرى نقل القذيفة على الفور من مكانها بعد عثور عاملي حي الجناين عليها.
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