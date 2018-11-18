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اقتصاد

لجنة التشييد: يجب تنفيذ توصيات تحسين السوق العقاري

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن التوصيات الخاصة بتحسين وضع السوق العقاري، التى انتهى إليها مؤتمر انفستجيت الأخير يجب أن يتم تفعيلها خلال العام المقبل 2019. 

وأضاف فوزى خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن أهم توصيات انفستجيت التي نناقشها اليوم هو إنشاء هيئة للتنمية العقارية السياحية.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، إن الدولة والمطورين بدأوا فى التعاون فى المؤتمرات الخارجية والمعارض العقارية.

وتابع شكرى، أنه سيتم المشاركة بمعرض ميبم الدولى بفرنسا خلال الشهر المقبل لعدد كبير من المطورين برعاية الدولة.
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