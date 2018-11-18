لأول مرة 8 قرارات ضد إسرائيل من الأمم المتحدة.. ونواب: المحتل لا ينفذ أي منها ومصر لها دور كبير في حل الأزمة

جمال محفوظ: الموقف المصري لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

حسن السيد: تم اتخاذ العديد من القرارات ضد إسرائيل ولم تنفذ أي منها محمد العرابي: دور مصر كبير في مناصرة الشعب الفلسطيني





بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد على حقوق شعبها، وقرار متعلق بهضبة الجولان السورية، تبنته العديد من الدول، وهو يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.





مع هجوم سلطات الاحتلال الغاشم علي الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه وسلب ممتلكاته، تظل الدولة المصرية الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني علي كامل حقوقه المشروعة والتوصل إلي وجود مفاوضات تضمن لهم حقوقهم.





وفى هذا الصدد أكد النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة كانت وما زالت تقف بجانب الشعب الفلسطيني، لحصولهم علي كامل حقوقهم المشروعة.





وأشار محفوظ في تصريحات لـ"صدي البلد" إلي كذب بعض الأشخاص الذين أدعو أن القضية الفلسطينية قضية شعبها فقط وليس قضية العرب، مؤكدا أنها قضيتنا جميعا وان الدولة المصرية لها العديد من المواقف الإيجابية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، آخرها نجاحها في وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجنود إسرائيل.





وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان أن الموقف المصري لن يتغير تجاه القضية، حتي وإن كان هناك تخاذل من بعض دول العرب وتراجع دورهم في هذه القضية، مشيرا إلي أهمية المفاوضات في حل هذا الامر وعدم استخدام العنف لأنه بطبيعة الحال يقابله عنف ايضا.





ومن جانبه وضح النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، أن قرارات الأمم المتحدة ضد إسرائيل لن تكون لها أى أهمية على أرض الواقع إلا من خلال تنفيذها ، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ العديد من القرارات منذ عام 1976 ضد إسرائيل، ولكنها لم تنفذ اي منها.





جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدي البلد": مضيفا أن أول هذه القرارات، القرار ٢٤٢ الذي أصدره مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي كان ينص علي انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأكد السيد، أن سبب عدم تنفيذ اسرائيل لهذه القرارات وعدم احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني، انها مسنودة بدولة امريكا، مطالبا بأهمية وجود إرادة سياسية من العرب مثل مصر تجاه هذه القضية واليقين أن هذه القضية ليس قضية شعب فلسطين فقط بل قضية كل المسلمين.





فيما قال النائب محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرارات الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة نتيجة عدم احترام إسرائيل لأي منها مؤكدا أن المجتمع الدولي لم يعد متحمس لمثل هذه القرارات أيضا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد العرابي في تصريحات لـ "صدي البلد" أن مصر لها دور كبير في مناصرة الشعب الفلسطيني، وتحاول جاهدة لحل القضية، مشيرا إلي أنه يوجد علاقات تاريخية بين البلدين تتسم بالأخوة والمحبة .





وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن قرارات الأمم المتحدة التي تبنتها مؤخرا، والتي كانت ضد إسرائيل وتؤكد علي حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة قوية لدعم الدولة الفلسطينية والتأكيد علي حقوقها أمام الجميع.