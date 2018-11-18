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أخبار العالم

نتنياهو يلوح برفض صفقة القرن

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:13 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
حسام رضوان
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين على إسرائيل في بعض الأحيان اتخاذ قرارات تضعها على خلاف مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف نتنياهو خلال حفل تذكاري لرئيسة الوزراء السابقة جولد مائير، "في بعض الأحيان عليك أن تخرج ضد الولايات المتحدة".

واشار نتنياهو إلى قرار مائير بعدم شن هجوم وقائي قبل حرب يوم الغفران "حرب أكتوبر 1973" بسبب مخاوف من أن إسرائيل لن تتلقى الدعم الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لم يحدد أي مسألة ستدفعه لمعارضة الولايات المتحدة، لكن تصريحاته تأتي قبيل الإصدار المتوقع لخطة السلام للبيت الأبيض في الأشهر المقبلة. وقال مسؤولو إدارة ترامب إن كلا من إسرائيل والفلسطينيين سيحتاجان إلى تقديم تنازلات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن "صفقة القرن" ستكون جاهزة خلال 3 أشهر.

فيما وجه نتنياهو الشكر إلى الولايات المتحدة بسبب تصويتها ضد قرار الأمم المتحدة بإعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا.


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