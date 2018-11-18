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7 فوائد رائعة عند التوقف عن تناول المشروبات الغازية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعد المشروبات الغازية أو الصودا هى عبارة عن مياه مشبعة بثانى أكسيد الكربون مضاف اليها محليات ونكهات طبيعية أو صناعية، وهى من أكثر المشروبات انتشارا وأصبح شربها عادة صعب التخلص منها لدى الكثير منا.

ومع ذلك فقد أثبتت الأبحاث العلمية مؤخرا أن شرب الصودا له العديد من الأضرار بما فى ذلك الأنواع قليلة السعرات، فأردنا أن نوجه انتباهك الى 7 فوائد عظيمة ستعود عليكى من ترك هذه المشروبات واستبدالها بأخرى أكثر صحة، الذي قدمها الدكتور احمد صبري خبير التغذية.

1- سيقل إحساسك بالجوع:
تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكريات فى شكل سريع الامتصاص، ولذلك ستعطيك كمية كبيرة من السعرات دون أن تساهم فى احساسك بالشبع، مما سيدفعك الى استهلاك المزيد من السعرات من أطعمة أخرى وبالتالى زيادة الوزن.

2- ستبدين أكثر شبابا:
فى نتيجة مثيرة للدهشة اكتشف الباحثون أن تناول المشروبات الغازية بمعدل مرة واحدة يوميا يزيد من علامات التقدم فى السن فى الخلايا، بل والأكثر مدعاة للدهشة أن المشروبات الغازية تزيد من علامات تقدم سن الخلايا بدرجة مماثلة للتدخين، فبدلا من أن تنفقى الكثير على المستحضرات التى تقاوم علامات التقدم فى السن، فقط توقفى عن شرب المشروبات الغازية.

3- ستفقدين المزيد من الوزن:
كما ذكرنا فى النقطة الأولى فان المشروبات الغازية تحتوى على عدد كبير من السعرات بدون أى فائدة غذائية، والنوعيات قليلة السعرات تزيد من إحساسنا بالجوع وتزيد من شهيتنا للطعام، ولذلك ان توقفت عن تناول هذه المشروبات ستستطيعين فقدان المزيد من الوزن بشكل أسهل.

4- ستقللين من فرصة إصابتك بالأمراض:
تتسم المشروبات الغازية بالحموضة العالية بسبب احتوائها على ثانى أكسيد الكربون، وتتسبب هذه الأحماض فى تآكل مينا الأسنان ومن حموضة المعدة، كما تشير بعض الأبحاث أن المحليات الصناعية فى مشروبات الحمية قد تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر.

5- ستقللين من كمية الدهون المختبئة:
قد لا يعلم الكثيرون منا أن بعض دهون الجسم تكون مخبأة فى الأنسجة كالكبد وفى العضلات، وهذه الدهون بالذات لها مضار صحية عديدة، وقد وجد الباحثون علاقة بين تناول المشروبات الغازية وزيادة نسبة هذه الدهون الضارة.

6- ستحمين عظامك من الكسر:
لون الكاراميل الموجود فى الصودا يحتوى على فوسفور مصنع له اّثار ضارة بالعظام حيث يتسبب فى تسرب الكالسيوم من العظام، وبالتالى يضعفها، فأنت بتجنبك للصودا تحمين عظامك من هذه الآثار السلبية، وتزداد أهمية هذا الأمر بالنسبة للأمهات فى مرحلة الحمل والرضاعة.

7-ستكونين أكثر نشاطا:
تحتوى بعض المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الكافايين، والاكثار منه يتسبب فى فقدان السوائل من الجسم وزيادة تنبيه الجهاز العصبى مما يشعرك بالتعب والارهاق، فاذا تجنبت هذه المشروبات وبالتالى قللتى من كمية الكافايين التى تستهلكينها سوف تشعرين بأنك أكثر نشاطا ولديك طاقة لممارسة ما تحبين من أنشطة
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