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وزير الصحة الأسبق يكشف سبب ارتفاع أعمار المصريين ..فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن مصر كانت تعاني من الأمراض المزمنة لفترات طويلة، معقبا: «الأمراض المزمنة كانت تقصف أعمار المصريين».

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال فترات زمنية سابقة كان متوسط أعمار المصريين 45 سنة، موضحا أنه بالإحصائيات الجديدة أصبح متوسط عُمر المواطن المصري 72 سنة، لافتا إلى أن السبب يرجع إلي القضاء علي الكثير من الأمراض المزمنة.

وتابع: أن مصر بدأت في التخلص من الأمراض المزمنة، مشيرا إلي أن التطعيمات التي تقوم بها وزارة الصحة كان لها دور في القضاء على الكثير من الأمراض.
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