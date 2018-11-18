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التضامن تكشف حقيقة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات .. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:18 م
محمد العقبى المتحدث
محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التموين
حمزة شعيب
أكد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها آلية للرد على الشائعات ومحاربة أصحاب الشائعات، موضحًا أنه دائما ما يكون وراء الإشاعات مغرضين ولا يريدون حل المشكلة.

وأضاف "العقبي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشائعات تدور حول برنامج تكافل وكرامة والمعاشات.

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة حاليا لا تواجه مشكلة مع الشائعات؛ لأنها ترصدها وتقوم بالرد عليها بمجرد إطلاقها.

وحول ما تردد عن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، أوضح أن القضية مازالت مرفوعة أمام القضاء، والحكومة ملزمة بتطبيق الحكم إذا كان باتا ونهائيا، مضيفًا: "لن يكون للحكومة أى مانع في الالتزام بالحكم القضائي وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات".
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