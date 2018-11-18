اجتماع لـ وزيري الطيران والسياحة بالبرلمان الأسبوع المقبل

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم، بالتزامن مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد، مع وزيري الطيران الفريق يونس المصرى، والسياحة رانيا المشاط، والتي ستشهد إعلان خطتهم المتكاملة بشأن إعادة الهيكلة الإدارية، والخطة التسويقية والترويج السياحي.



وأضاف صدقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن وزيرة السياحة استعرضت خلال لقائها هيئة مكتب اللجنة اليوم، التصور المبدئي لخطة إعادة الهيكلة وخطة الترويج السياحي، مشيرًا إلي أن أعضاء هيئة المكتب قاموا في المقابل بعرض رؤيتهم بشأنها.



ولفت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن هيئة المكتب اتفقت مع الوزيرة على إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم النشاط السياحي، بما يصب في صالح تنشيط حركة السياحة إلى مصر.