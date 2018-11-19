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أخبار البلد

انطلاق أول شعبة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالإسكندرية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل أول مجلس إدارة للشعبة النوعية للاقتصاد الرقمي على مستوى الغرف التجارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لدورة 2018-2022.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أن غرفة الإسكندرية تعد أول غرفة تجارية تحول شعبة الحاسبات والبرمجيات إلي شعبة اقتصاد رقمي، وذلك نظرًا للتطور الكبير الذي شهده مجال التكنولوجيا مؤخرًا مما جعل الاسم السابق للشعبة النوعية لا يتناسب مع هذا التطور السريع والمتزايد، وجاء هذا التغيير ليتواكب مع رؤية ورسالة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام، ويتوافق مع المسمى المعمول به في غرفة التجارة الدولية ICC، والذي تمثل الشعبة العامة مصر بها.

ومن جانبه أشار وليد حكم - رئيس الشعبة النوعية للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة الإسكندرية: أن تشكيل مجلس إدارة شعبة الإسكندرية يضم مجموعة متميزة من الشركات التي تعمل في مجالات متعددة بمحافظة الإسكندرية لضمان التنوع وبالتالي الخروج بمجموعة من الأنشطة الفعالة التي تساهم في تطور مجتمع المعلومات بالإسكندرية بالصورة التي تعود على الشركات بالنفع وتزيد من قدراتها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات التكنولوجيا من شركات الإسكندرية، وبل الوصول بهم للعالمية.

وتضم هيئة المكتب كل من "م/ أيمن القباني نائب أول لرئيس الشعبة ، م/ حمدي السيد نائب ثاني ، أ/ عايدة عبد العزيز سكرتير، كما يضم مجلس الإدارة كل من أ/ محمد الطويل وم/ هاني شمسية ،د/ وليد عيد ، م/ طارق القاضي ، أ/ امير امين ، أ/ نجلاء عقل ، أ/ سمير الصعيدي ، أ/ إبراهيم جمعة ، أ/ حسن يوسف ، م/ إيهاب عبد الله ،أ/ أحمد غالي".

وعلى جانب آخر، أوضح المهندس/ محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أنه تم استعراض استراتيجية الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وأبرز المحاور التي يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة حتى تتواكب رؤية الشعبة الجديدة مع الاستراتيجية العامة لشعبة الاقتصاد الرقمي بهدف تعظيم الاستفادة من التقنيات الجديدة الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على السوق والشركات الأعضاء في الشعبة.
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