شهيرة: أحمد زكي طلب إتمام زواجي من محمود ياسين سريعا

تحل اليوم ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي، الذي يعد من أهم الفنانين في تاريخ الفن المصري، تمكن من تقديم عدد من الأعمال الفنية المميزة، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد عدد من الشخصيات المصرية الشهيرة في مختلف المجالات بشكل درامي، كطه حسين وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات وعبد الحليم حافظ.



كان معروفا عن الفنان أحمد زكى صداقته بعدد من الفنانات اللاتي كنّ يعتبرنه بمثابة شقيقهن، وعلى رأس تلك الفنانات شهيرة التي أوضحت في حوار تليفزيوني أن الراحل أحمد زكي طلب من زوجها محمود ياسين خلال فترة خطبتهما إتمام الزيجة بشكل سريع نظرًا لخوفه الشديد عليها.



وقالت شهيرة إن الفنان الراحل أحمد زكي كان من أقرب الأصدقاء لها، مؤكدة أنه كان يبوح لها بالعديد من الأسرار الشخصية عنه.