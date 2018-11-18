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رياضة

أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:20 م
صدى البلد
ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة قنا اليوم على لقاء مجموعة من شباب وفتيات المحافظة؛ للحديث معهم حول العديد من الملفات المتعلقة بالشأن الشبابي والرياضي، والتعرف على وجهات نظرهم ورؤاهم حول مختلف القضايا، وأبرز مبادراتهم المجتمعية، وذلك فى لقاء حواري مفتوح عُقد بمركز شباب مدينة قنا.

حضر اللقاء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ومجموعة من نواب البرلمان عن المحافظة منهم النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، فى كلمته، بإبداعات الشباب فى مختلف المجالات والتى يتم اكتشافها فى المسابقات والمشروعات المتنوعة التى تنفذها الوزارة، مبينًا أن الوزارة تدعم وتساند الشباب المبدعين الراغبين فى خدمة مجتمعهم وتحقيق التنمية للبلاد.

وأوضح أن الوزارة تسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من شباب مصر حتى يستفيدوا من الخدمات المقدمة، قائلًا :"هناك مجموعات عمل مشكلة من شباب الوزارة يتواصلون مع نظرائهم الشباب في جميع المحافظات، وسيكون هناك مجموعة عمل تنسيقية مكونة من الشباب فى كل محافظة للتواصل مع الوزارة بهدف وصول خدمات الوزارة لكل الشباب".

وقال "صبحي" إنه خلال فترة الأربعة أشهر ونصف الشهر الماضية وصل حجم مشاركات الشباب فى المبادرات والمشروعات التى تنفذها الوزارة إلى 2 مليون و500 ألف مشارك، لافتا فى ذات الوقت إلى تحرك الوزارة لاستهداف أعداد أكبر من ذلك.

وأضاف: "أنه سيتم الخروج بمجموعة من المبادرات والأفكار البناءة خلال اللقاءات التى يعقدها مع الشباب خلال زيارته لمختلف المحافظات، ويتم تبني تلك المبادرات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لخدمة الشباب والعمل على تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم".

من جانبه، قدم محافظ قنا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على زيارته للمحافظة وحرصه على تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وسعيه لتطوير أدائها ودورها لخدمة أبناء المحافظة.
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
أشرف صبحي لشباب قنا: نسعى لوصول خدمات الوزارة لأكبر عدد من الشباب ..صور
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