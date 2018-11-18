ياسمينا العلوانى توجه رسالة لمحمود الخطيب بعد سفره إلى ألمانيا للعلاج

نشرت الفنانة ياسمينا العلوانى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" توجه من خلالها رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بعد الوعكة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة وسافر اليوم إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.





وقالت ياسمينا: "دعوة من القلب لنجم مصر الخلوق كابتن محمود الخطيب أن يشفيه الله ويعافيه ويعود لبلده وأهله معافى وأن يمتعه الله بالصحة والعافية".



