الجمال: قرار محرز بالسماح باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز يقضي على فجوة الاستهلاك

قال المهندس محمد الجمال، صاحب مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، إن قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالموافقة على السماح باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد، موفق للغاية ويتماشى مع السياسة العامة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.





وأضاف "الجمال"، أن هذه السلالات من الأغنام والماعز، سوف تعمل على ارتفاع معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان، حيث إنها تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي العالي وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.



