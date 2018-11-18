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الجمال: قرار محرز بالسماح باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز يقضي على فجوة الاستهلاك

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:52 م
المهندس محمد الجمال
المهندس محمد الجمال
جمال صلاح الدين
قال المهندس محمد الجمال، صاحب مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، إن قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالموافقة على السماح باستيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد، موفق للغاية ويتماشى مع السياسة العامة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

وأضاف "الجمال"، أن هذه السلالات من الأغنام والماعز، سوف تعمل على ارتفاع معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان، حيث إنها تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي العالي وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.

وأوضح صاحب مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي وماعز البور، أن هذه السلالات تعمل على تنمية وتطوير صناعة الأغنام والماعز، لأن لديها صفات مظهرية وإنتاجية وتناسلية متميزة وذات صفات ذبيحة تناسب الذوق والمستهلك المصري، مضيفًا أن هذه السلالات يمكنها التناسل على مدار العام وهى ثنائية الغرض تربى من أجل إنتاج اللحم والصوف.
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