فوز النيجر على سوازيلاند وموزمبيق على زامبيا بتصفيات أمم أفريقيا

قلب منتخب النيجر تأخره بهدف أمام مضيفه سوازيلاند، إلى فوز 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون صيف العام المقبل.



وتقدم منتخب سوازيلاند بهدف في الدقيقة 19 عن طريق سيفيسو نكامبيلي، قبل أن ينتفض منتخب النيجر ويسجل هدفين عن طريق يوسف عومارو في الدقيقتين 56 و77.



وارتفع رصيد النيجر إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب سوازيلاند عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.



وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة عقب وداعهما التصفيات رسميا منذ الجولة الماضية، بعدما حجز منتخب تونس (المتصدر) ووصيفه منتخب مصر برصيد 12 نقطة بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للبطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.



وفي مباراة أخرى ، أطاح منتخب موزمبيق بآمال نظيره الزامبي، في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقررة بالكاميرون صيف العام المقبل، بعدما تغلب عليه (1/0)، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الـ11 للتصفيات.



ويدين المنتخب الموزمبيقي بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه ريجينالدو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.



وجدد منتخب موزمبيق آماله في الصعود للبطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف غينيا بيساو (المتصدر)، والوصيف منتخب ناميبيا ، وفي المقابل تجمد رصيد منتخب زامبيا، الفائز بالبطولة عام 2012، عند أربع نقاط، ليظل قابعا في قاع الترتيب، وتتلاشى حظوظه رسميا في التأهل للنهائيات ، وأصبح الصراع مشتعلا، بين منتخبات غينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق، من أجل حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة.



وستلتقي موزمبيق مع مضيفتها غينيا بيساو، لحساب الجولة السادسة (الأخيرة)، في مارس المقبل، والتي ستشهد أيضا لقاء منتخب زامبيا وضيفه الناميبي.



وأهدى المنتخب الرواندي، إلى نظيره الغيني، بطاقة التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2019، بعد تعادله مع إفريقيا الوسطى، 2-2، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة.



سجل هدفي رواندا، كلا من جاك تويسينجي في الدقيقتين 10 و45، فيما سجل لإفريقيا الوسطى حبيب حبيبو وجيفري كوندوجبيا في الدقيقتين 27 و90.

ورفع المنتخب الرواندي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير، كما رفع إفريقيا الوسطى رصيده لـ5 نقاط في المركز الثالث ، ومنح هذا التعادل، بطاقة التأهل للمنتخب الغيني إلى أمم أفريقيا رسميا، وذلك، قبل خوض مباراته أمام من نظيره كوت ديفوار التي تقام في وقت لاحق اليوم ، ويمكن للمنتخب الإيفواري أن يحسم هو الآخر تأهله في هذه الجولة، في حال تعادله مع نظيره الغيني ، وتحتل غينيا صدارة المجموعة، برصيد 10 نقاط، بفارق نقاط3 أمام كوت ديفوار.



وأبقى منتخب ليسوتو على حظوظه، في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الثمين (1/0) على ضيفه منتخب تنزانيا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من المجموعة الـ12، بالتصفيات المؤهلة للبطولة المقررة بالكاميرون، صيف العام المقبل.



وبعدما حجز منتخب أوغندا، المتصدر برصيد 13 نقطة، بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة، فإن الصراع أصبح محتدما على الثانية، بين منتخبات ليسوتو وتنزانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).



وارتقى منتخب ليسوتو للمركز الثاني، برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على تنزانيا، صاحبة المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب، بأربع نقاط.



وتقمص نكاو ليروثولي دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف منتخب ليسوتو الوحيد، في الدقيقة 76 ، وتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية للجولة الأخيرة، التي ستجرى في مارس المقبل، حيث تلتقي كاب فيردي مع ضيفتها ليسوتو، فيما تواجه تنزانيا ضيفتها أوغندا.