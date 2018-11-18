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فن

فى عيد ميلادهما .. أحمد حلمى يعدل فى عسل أسود بعد تصويره بسبب منى زكى

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما، وعلى الرغم من تقديمها عددا من الأفلام قبل زواجهما مثل سهر الليالى وعمر 2000، إلا أن هذا الأمر لم يتكرر بعد زواجهما لعدم وجود أدوار تناسبهما معًا.

وكشف الفنان أحمد حلمى خلال أحد اللقاءات، أن منى زكى، اعطته بعض الملاحظات على فيلمه عسل أسود، بعد أن دعاها لمشاهدة العمل بعد الانتهاء من تصويره، ألا أن تلك الملاحظات الخاصة بنطقه للغة الإنجليزية جعلته يستعين بأحد المتخصصين ليقوم بتصحيح تلك الكلمات فى مرحلة الدوبلاج.

وقال "حلمى"، مازحا إنه حين عرض على زوجته فكرة الفيلم فى البداية قالت له إنه غير لائق على الدور، حتى تحمسه لتقديمه بشكل جيد.
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