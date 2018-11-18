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ديني

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:58 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح أن المحبة اتباع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأن هناك عملين يجعلان الإنسان يرى النبي –صلى الله عليه وسلم – في المنام.

وأوضح «جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رؤية سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- تتأتى كثيرًا من عملين، أولهما كثرة قراءة السيرة النبوية الشريفة، وثانيهما أنها تأتى أيضا بكثرة الصلاة على سيدنا -صلى الله عليه وسلم-، مستشهدًا بما قال سفيان الثوري: المحبة اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن النابتة جعلت الناس تقف موقفًا سلبيًا من سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- وذلك حكم الله فيهم أن الله حرمهم وسلبهم حبه -صلى الله عليه وسلم- ويدعون الناس إلى عدم الحب تحت كثير من الدعاوي وذلك لأنهم يفسدون في الأرض فكيف يجتمع الحب والفساد في قلب واحد.
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