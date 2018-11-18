ماكرون: على ألمانيا وفرنسا قيادة الجهود لتعزيز الوحدة الأوروبية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد البلدين الحليفين ألمانيا وفرنسا لبذل مزيد من الجهد لتعزيز الوحدة الأوروبية، بما في ذلك العمل على تجاوز الشكوك بشأن العديد من القضايا مثل ميزانية منطقة اليورو.



وقال ماكرون في كلمة أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الأحد، خلال احتفال لتكريم ضحايا الحرب، إن عبء مواصلة تلك الجهود يقع على عاتق فرنسا وألمانيا.



وأضاف "هذه المرحلة الجديدة ربما تكون مثيرة للقلق إذ سيكون علينا الاشتراك في صنع القرار ورسم سياساتنا للشؤون الخارجية والهجرة والتنمية وفي (تخصيص) جزء أكبر من ميزانياتنا، بل ومواردنا المالية، وفي بناء استراتيجية مشتركة للدفاع".



وتابع "علينا كسر المألوف وتجاوز القيود".



وقال ماكرون "إن على أوروبا، وفي قلبها التحالف الفرنسي الألماني، التزاما بعدم ترك العالم ينزلق نحو الفوضى".