نتنياهو ينوي إلقاء بيان وسط مؤشرات على انتخابات مبكرة

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء بيان يبثه التلفزيون اليوم الأحد، بعد القيام بمحاولة أخيرة لتجنب انهيار الحكومة الائتلافية التي أضعفتها استقالة وزير الدفاع.



التقى نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، خلال الأيام القليلة الماضية مع شركاء في الائتلاف يدعون إلى إجراء انتخابات مبكرة. ويتوقع خبراء سياسيون إجراء انتخابات مبكرة في مارس آذار، بدلا من موعدها المقرر في نوفمبر تشرين الثاني.



وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء سيلقي بيانا على الصحفيين في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، دون ذكر أي تفاصيل.