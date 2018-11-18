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رياضة

جنش ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
أ ش أ
انتظم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم /الأحد/ بملعب النادي، عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني الأخير استعدادا لمواجهة نادي الداخلية يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز.

كما أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في اللقاء الأخير أمام تونس بالتصفيات الإفريقية، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس تأديته تدريبات بـ "الجيم" اليوم، خوفا من تعرضه للإرهاق والإجهاد، على أن ينتظم غدا الاثنين بالتدريبات الجماعية.

وأدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها بمعسكر منتخب مصر الأخير.

ووجه جروس بعض التعليمات والنصائح للاعبين على هامش الاجتماع الذي عقده معهم قبل انطلاق المران، وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز الشديد من أجل مواصلة الانتصارات، وبذل أقصى ما لديهم من مجهود خلال التدريبات من أجل حجز مكان لهم بتشكيل الفريق.

ومن جانبه، يعود الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء من أجل الانتظام مع الزمالك في التدريبات استعدادا لمواجهة فريق الداخلية بالدوري.

وفي نفس الإطار، يعود الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل عقب مشاركتهما مع منتخب تونس من أجل الانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للقاء القادم.
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