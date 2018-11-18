ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عودة باهر المحمدي لتدريبات الإسماعيلي عقب مشاركته مع منتخب مصر أمام تونس

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
أ ش أ
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، انتظام باهر المحمدي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك بعد خوض مواجهة ضمن صفوف منتخب مصر الأول أمام نظيره التونسي بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وخاض المحمدي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل شعوره ببعض الإرهاق الخفيف.

ومن المقرر أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اعتبارًا من الغد ، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الإنتاج الحربي الأربعاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ15 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأرجع سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلي، تراجع النتائج إلى تعدد الإصابات بصفوف الفريق بجانب غياب التوفيق عن بعض اللاعبين.

وأضاف الصغير - في تصريحات اليوم - : "جميع اللاعبين والجهاز الفني يشعرون بالحزن بعد تراجع النتائج لكن بالإصرار والتحلي بالروح القتالية سنستعيد الانتصارات ونعيد الأمور لنصابها الطبيعي".

واختتم حديثه قائلًا: "وارد في كرة القدم تعرض أي فريق كبير لتعثرات، وأرى أن مساندة ووقوف الجماهير بجانب الفريق سيسهم في عودتنا بشكل سريع".
loading...

ترشيحاتنا

الديهي يرد على الجزيرة ويكشف حقيقة اختفاء مصطفى النجار

الكهرباء تعلن دخول صناعات جديدة في مصر بعد تشغيل الطاقة النووية

نتنياهو يلوح برفض صفقة القرن

إصابة طبيب بـ غيبوبة بعد اعتداء مريض عليه بمستشفى بولاق الدكرور .. صور

روسيا تكشف هوية منفذة هجوم الشيشان ..فيديو وصور

جمال الغندور يروي مسيرته التحكيمية وخطأ مونديال 2002 على قناة إسبانية

موعد جديد لقمة مجلس التعاون الخليجي.. وانفراجة في أزمة قطر

خالد الجندى يكشف عقوبة من تعلق بغير الله في الدنيا.. فيديو

روسيا تهدد أوكرانيا بإعلان الحرب

تريزيجية بصحبة زوجته.. صور

مفاجأة بشأن تجديد عقد كهربا مع نادي الزمالك

موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي من قبل BBC

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

فيديو

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟