عودة باهر المحمدي لتدريبات الإسماعيلي عقب مشاركته مع منتخب مصر أمام تونس

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، انتظام باهر المحمدي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك بعد خوض مواجهة ضمن صفوف منتخب مصر الأول أمام نظيره التونسي بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



وخاض المحمدي تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل شعوره ببعض الإرهاق الخفيف.



ومن المقرر أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اعتبارًا من الغد ، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الإنتاج الحربي الأربعاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ15 بمسابقة الدوري الممتاز.



وأرجع سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلي، تراجع النتائج إلى تعدد الإصابات بصفوف الفريق بجانب غياب التوفيق عن بعض اللاعبين.



وأضاف الصغير - في تصريحات اليوم - : "جميع اللاعبين والجهاز الفني يشعرون بالحزن بعد تراجع النتائج لكن بالإصرار والتحلي بالروح القتالية سنستعيد الانتصارات ونعيد الأمور لنصابها الطبيعي".



واختتم حديثه قائلًا: "وارد في كرة القدم تعرض أي فريق كبير لتعثرات، وأرى أن مساندة ووقوف الجماهير بجانب الفريق سيسهم في عودتنا بشكل سريع".