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ثقافة

الثقافة: عودة بعثة الأطفال الموهوبين ذوي القدرات الخاصة بعد زيارة لأمريكا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الثقافة عودة بعثة الأطفال المصرية الموهوبين ذوي القدرات الخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد جولة ثقافية وفنية ناجحة.

وقالت رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الدكتورة هبة يوسف - في تصريح اليوم الأحد - إن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتشجيع أصحاب المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت يوسف عن أن هذه البعثة من جمعية "الفن الخاص جدا"، وقدمت عروضا فنية وثقافية في عدد من المدن الأمريكية، كما تم عقد عدة لقاءات وورش عمل حول دور الفن في حياة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وافقت على سفر مجموعة الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة من جمعية الفن الخاص جدا، تلبية للدعوة الموجهة من مؤسسة بوردرلس للفنون بولاية تينيسي الأمريكية، تقديرا لما أظهروه من مهارات ثقافية وفنية غير مسبوقة في العديد من الفعاليات.
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