برلماني لأولياء الأمور: تابعوا أولادكم بدلا من إلقاء اللوم على الدولة

وجه العميد أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أولياء الأمور بضرورة متابعة ومراقبة ذويهم وذلك بعد انتشار العديد من الصور والفيديوهات لطلاب مدارس من الجنسين وهم يجلسون في المقاهي لشرب الشيشة والسجائر والمخدرات، مؤكدًا دور الأسرة الرئيسى فى التربية والنشء بدلا من إلقاء اللوم على دولة وحدها فى القضاء على هذه الظاهرة.





وتابع جمال خلال تصريحات لـ"صدى البلد" قائلا: "لازم نفوق الشباب بينزلوا على أساس أنهم رايحين يتعلموا لكن بنلاقيهم على المقاهى"، مشيرًا إلى دور الأمهات الرئيسي في متابعة تحركات وسلوكيات وأصدقاء الأبناء ومحاسبتهم إذا كان حدثت تغيرات غير طبيعية.



