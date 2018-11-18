المصري يستقبل اللجنة الأمنية المشكلة لمعاينة ستاد بورسعيد غدا

أنهت إدارة النادي المصري جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال اللجنة الأمنية المُشّكلة من عدد من الجهات المعنية لمعاينة ستاد بورسعيد والوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.



وتلقت ادارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموعد الزيارة المقررة صباح غد "الاثنين".



ومن المقرر أن تتفقد اللجنة جميع مرافق الاستاد وكذلك منظومة الكاميرات وغرف التحكم وذلك لإعداد تقرير عن جاهزية الاستاد قبل اتخاذ قرار إقامة المباريات المحلية عليه.



