على طريقة كيت ميدلتون.. ميجان ميركل تقص شعرها خلال حملها.. ما السر!

ظهرت دوقة ساسكس ميجان ميركل، خلال شهور حملها الأولى بتسريحة شعر جديدة، حيث لوحظ إنها قامت بقص شعرها قليلًا مع اعتماد غرة بسيطة، حيث اقتصت بعض الخصلات لتتركها منسدلة على جبينها.





وتعتبر عادة قص الشعر أثناء الحمل، عادة في العائلة الملكية البريطانية، كانت تتبعها الأميرة ديانا، وتبعتها كيت ميدلتون دوقة كامبريدج التي قصت شعرها 3 مرات خلال حملها بأطفالها الثلاثة، وكذلك ميجان ميركل تتبع نفس العادة في حملها الأول، فما السر؟



