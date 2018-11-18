ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

على طريقة كيت ميدلتون.. ميجان ميركل تقص شعرها خلال حملها.. ما السر!

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
رشا عوني
ظهرت دوقة ساسكس ميجان ميركل، خلال شهور حملها الأولى بتسريحة شعر جديدة، حيث لوحظ إنها قامت بقص شعرها قليلًا مع اعتماد غرة بسيطة، حيث اقتصت بعض الخصلات لتتركها منسدلة على جبينها. 

وتعتبر عادة قص الشعر أثناء الحمل، عادة في العائلة الملكية البريطانية، كانت تتبعها الأميرة ديانا، وتبعتها كيت ميدلتون دوقة كامبريدج التي قصت شعرها 3 مرات خلال حملها بأطفالها الثلاثة، وكذلك ميجان ميركل تتبع نفس العادة في حملها الأول، فما السر؟

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال جيمس جونسون مصفف الشعر الشهير، إن الشعر يزداد طوله وكثافته في فترة الحمل وحتى الولادة، لذا تلجأ أميرات العائلة الملكية باختيار تسريحة شعر جديدة مع الحمل.
على طريقة كيت ميدلتون.. ميجان ميركل تقص شعرها خلال حملها.. ما السر!
على طريقة كيت ميدلتون.. ميجان ميركل تقص شعرها خلال حملها.. ما السر!
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء .. 11 نجما مهددون بالخروج من جنة الأهلى والزمالك فى الميركاتو الشتوى

شعبة البقوليات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفول داخل مصر

رمضان صبحي يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام تونس

الكهرباء تعلن دخول صناعات جديدة في مصر بعد تشغيل الطاقة النووية

6 أزمات تضع الجبلاية في ورطة .. السوبر المحلي وخطايا أجيري ومنصب النائب الأبرز

الغرف التجارية : من حق كل المواطنين الحصول على بنزين 95

مفاجأة بشأن تجديد عقد كهربا مع نادي الزمالك

وزير الري: شحن الخزان الجوفي بالبحر الأحمر عن طريق السدود.. فيديو

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه تجاه نادي الزمالك

الكاف يحدد موعد لقائي الذهاب والإياب لنهائى الكونفيدرالية الإفريقية

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

رحيل حمدي النقاز وكهربا أبرز الحصاد الأسبوعي لــ نادي الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

فيديو

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟