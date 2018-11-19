10 توصيات للجنة الدفاع والأمن القومي لمكافحة المخدرات.. وبرلمانيون: أجهزة استخباراتية تصنع مركبات كيميائية تدمر الجهاز العصبي.. ومطالبات بتغليظ العقوبات على مروجي المخدرات

اللواء يحيى كدواني: الدولة المعادية تعتمد على المخدرات بمختلف أنواعها للقضاء على الشباب

أشرف جمال: الفترة الماضية شهد انتشار 22 مركب كيميائي في السوق المصري





ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، آليات مكافحة المخدرات وانتشارها وأصدرت في هذا الصدد 10 توصيات رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة، وفى مقدمتها توصيات تحفيزية منها ربط ترقية الموظفين بالدولة بنتائج تحاليل المخدرات،ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة على الآثار السلبية لتعاطي المخدرات خاصة "الاستروكس والفودو" التي تدمر الجهاز العصبى للإنسان خلال 30 يوما فقط.





وفي هذا الصدد قال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدولة المعادية لـ مصر تعتمد على المخدرات بمختلف أنواعها للقضاء على الطاقات الشبابية الموجودة بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن التأثير السلبي للمخدرات يدمر صحة الشباب.





وتابع "كدوانى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "التأثير السلبي للمخدرات لا يتوقف عند التأثير على صحة الشباب بل تدفعهم إلى ارتكاب أعمال إجرامية مثل النهب والسرقة وتدمير المنشآت العامة للدولة كما شهدت الدولة إبان أحداث 2011"، مؤكدا أن تعاطى المخدرات يؤدي إلى ضرب الأمن والاستقرار فى مصر.





وأكد أن توصيات لجنة الدفاع والأمن القومي بعقد مناقشة تأثير المخدرات، مؤكدا على ضرورة التشديد على مراقبة بعض الصفقات المشبوهة التى تدخل عبر المخدرات وتغليظ العقوبات ضد ما يسهلوا عملية دخولها إضافة إلى دعم قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الظاهرة الظاهرة وحماية الشباب المصري منها أضرارها.





ومن جانبه أكد العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أصبحت تواجه أجهزة استخباراتية تعمل على تصنيع مركبات كيميائية مثل "الفودو والاستروكس" كمخدرات تعمل على تدمير الجهاز العصبي للإنسان، لافتا إلى أن الأمر أصبح أكبر من مجرد مواجهة تجار مخدرات عاديين.





وتابع: أشرف جمال خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهد انتشار 22 مركبا كيميائيا "مخدرات" في السوق المصري، لم تكن مدرجة ضمن قوائم المخدرات، وعلى هذا عقد اجتماعا وزاري ثنائى بين وزيرى الداخلية والصحة قبل الحركة الوزارية الأخيرة للتنسيق لإدراج هذه المركبات ضمن قوائم المخدرات المحظورة، وجاء ذلك بناء على طلبي إحاطة قدمهما للوزيرن.





وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أنه كان ضروريًا أن تواجه لجنة الدفاع والأمن القومي هذه الظاهرة المدعومة من أجهزة استخباراتية لتخليق مركبات كيميائية لنشرها في السوق المصرية للقضاء على الأجيال الحالية والقادمة من الشباب، لافتًا إلى أن اللجنة أصدرت العديد من التوصيات بهذا الصدد.





ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، آليات مكافحة المخدرات وانتشارها الأسبوع الماضي وأصدرت في هذا الصدد 10 توصيات رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة، وفى مقدمتها توصيات تحفيزية منها ربط ترقية الموظفين بالدولة بنتائج تحاليل المخدرات، إجراء دراسة تمويل تكاليف تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من حصيلة صناديق الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي الخاصة بكل وزارة، مع تحليل المخدرات علي الطلبة والدارسين في المنشآت التعليمية والجامعات بواسطة التأمين الصحي الخاص بهم، والتدقيق في التعامل مع الطلبة بمراحل التعليم المختلفة والجامعات مراعاة مستقبلهم التعليمي والأسري، أهمية تفعيل قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مع تطبيق العقوبات الواردة في قانون الخدمة المدنية علي من ثبت إدمانه للمخدرات وذلك لتحقيق الردع للأخرين، ودراسة أن يكون تحليل المخدرات ضمن إجراءات الترقي إلي الدرجات الأعلى في الجهاز الإداري للدولة.





وجاءت باقى التوصيات كالتالي "متابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمني المخدرات لرفع كفائتها لتنفيذ هذا الدور، التوصية بمراجعة وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ومراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ومراجعة قانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع إدراج مادتي "الاستروكس" و"الفودو" ضمن جدول المخدرات مع تجريم حيازة المواد المبتكرة التي يتم خلطها واستخدامها كمخدرات، والاهتمام بكفاءة العاملين في مجال ضبط المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد على التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية في إجراءات الضبط ، تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية ومداهمة الأوكار التي تعمل في هذا المجال مع السيطرة على ظاهرة البيع في الشوارع مع تدعيم الحملات والأكمنة الشرطة بعدد من الكلاب المُدربة على اكتشاف المخدرات بما يفعل دورهم.



