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حوادث

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية فى 4 حملات بمدينتي طلخا والمنصورة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
همت الحسينى
قامت إدارة مرور الدقهلية، اليوم الأحد بشن 4 حملات مرورية بعدد من مناطق مدينتى المنصورة وطلخا شملت منطقة الدراسات بالمنصورة ومدينة طلخا ومنطقة الاستاد وشارع البحر، وذلك لإعادة الانضباط فى الشارع الدقهلاوى .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية وبقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الادارة العامه للمرور بالدقهلية والدكتور مقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم إسلام رمزي وكيل إدارة المرور للعمليات والمقدم دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور للترخيص والمقدم عمرو الشربيني مدير الترخيص ومدرسة القيادة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 318 موتوسيكل و 354 توك توك و84 عكس الاتجاه و317 اجرة زائدة و 328 ركاب زيادة و 319 مخالفة خط السير و270 امتناع و 2453 تعطيل مرور و 183 عدم تشغيل عداد.
ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية فى 4 حملات بمدينتي طلخا والمنصورة
ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية فى 4 حملات بمدينتي طلخا والمنصورة
ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية فى 4 حملات بمدينتي طلخا والمنصورة
ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية فى 4 حملات بمدينتي طلخا والمنصورة
ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية فى 4 حملات بمدينتي طلخا والمنصورة
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