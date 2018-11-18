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حوادث

بسبب ساندويتش .. ولي أمر يتهم طالبا بالتعدي على نجله بشفرة حلاقة داخل مدرسة بالمنوفية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:05 م
مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية
مروة فاضل
حرر ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، محضرا بقسم شرطة أشمون يتهم فيه تلميذا بإصابة نجله بشفرة حلاقة في أذنه بسبب ساندويتش بمدرسة رملة الأنجب الابتدائية، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بتقدم شخص يدعى إسلام س مقيم بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، ببلاغ يتهم فيه تلميذا بالصف الخامس الابتدائي يدعى "محمود م ا" بإصابة نجله بنفس المدرسة مستخدما شفرة حلاقة، ما تسبب في جرح بالرقبة والأذن ، بعد أن رفض نجله اعطائه ساندويتش كان بحوزته، تم تحرير محضر رقم 1483 مركز أشمون، وأحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.
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