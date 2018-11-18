بسبب ساندويتش .. ولي أمر يتهم طالبا بالتعدي على نجله بشفرة حلاقة داخل مدرسة بالمنوفية

حرر ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، محضرا بقسم شرطة أشمون يتهم فيه تلميذا بإصابة نجله بشفرة حلاقة في أذنه بسبب ساندويتش بمدرسة رملة الأنجب الابتدائية، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.



