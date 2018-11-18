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الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي وليست تسولا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
توك شو
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بلغت خلال شهر سبتمبر 1.8 مليار دولار، لافتا إلي أن هذا الأمر يعكس مدي استقرار ونمو العمالة المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، أن ما تحاول المنظمات الحقوقية إثارته عن تدني أحوال العمالة المصرية بالخارج ، فهذا الرقم يكشف كذب ادعائهم.

وأوضح أن مصر تصدر العمالة الزائدة لديها للخارج، فهذا يشكل موردًا اقتصاديًا ضخمًا لنا، فلا يجب أن ننظر إلي الأمر علي أنه "تسول".

وقال: "ما يحدث للعمالة المصرية في الخارج يحدث لهم في الداخل، أهم حاجة القانون ياخد مجراه دون إعطاء أي حدث وجهة سياسية واستغلاله".
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