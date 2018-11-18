الديهي: العمالة المصرية في الخارج مورد اقتصادي وليست تسولا

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بلغت خلال شهر سبتمبر 1.8 مليار دولار، لافتا إلي أن هذا الأمر يعكس مدي استقرار ونمو العمالة المصرية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، أن ما تحاول المنظمات الحقوقية إثارته عن تدني أحوال العمالة المصرية بالخارج ، فهذا الرقم يكشف كذب ادعائهم.





وأوضح أن مصر تصدر العمالة الزائدة لديها للخارج، فهذا يشكل موردًا اقتصاديًا ضخمًا لنا، فلا يجب أن ننظر إلي الأمر علي أنه "تسول".



