الديهي يرد على الجزيرة ويكشف حقيقة اختفاء مصطفى النجار

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، التحريض الذي تشنه فضائية "الجزيرة" القطرية علي مصر وتتدعى اختفاء الناشط السياسي مصطفي النجار.





و أكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، أن "النجار" لديه حكم قضائي بالسجن 3 سنوات لذلك فليس من مصلحة الدولة أن تقوم بإخفائه.





وأوضح أن كل ما ادعت فضائية "الجزيرة" اختفاءهم خلال الفترة الماضية اتضح أنهم انضموا لجماعات إرهابية في سوريا وليبيا، قائلاً: "إحنا بقينا مش بنخاف من فكرة الاختفاء القسري".





وأضاف أن فضائية " الجزيرة " تحاول أن تضع مصر في مأزق سياسي من خلال التقرير الذي بثته بشأن اختفاء "مصطفي النجار" وربط الأمر بمقتل الناشط السياسي "جمال خاشقجي".





وقال: "مصطفي النجار عليه أحكام قضائية عشان كده هو هربان، فليس للدولة يد في اختفائه، الجزيرة تمارس عهرًا سياسيًا كالعادة وتحاول توريط مصر".