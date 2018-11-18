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الديهي يرد على الجزيرة ويكشف حقيقة اختفاء مصطفى النجار

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
توك شو
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، التحريض الذي تشنه فضائية "الجزيرة" القطرية علي مصر وتتدعى اختفاء الناشط السياسي مصطفي النجار.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، أن "النجار" لديه حكم قضائي بالسجن 3 سنوات لذلك فليس من مصلحة الدولة أن تقوم بإخفائه.

وأوضح أن كل ما ادعت فضائية "الجزيرة" اختفاءهم خلال الفترة الماضية اتضح أنهم انضموا لجماعات إرهابية في سوريا وليبيا، قائلاً: "إحنا بقينا مش بنخاف من فكرة الاختفاء القسري".

وأضاف أن فضائية " الجزيرة " تحاول أن تضع مصر في مأزق سياسي من خلال التقرير الذي بثته بشأن اختفاء "مصطفي النجار" وربط الأمر بمقتل الناشط السياسي "جمال خاشقجي".

وقال: "مصطفي النجار عليه أحكام قضائية عشان كده هو هربان، فليس للدولة يد في اختفائه، الجزيرة تمارس عهرًا سياسيًا كالعادة وتحاول توريط مصر".

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