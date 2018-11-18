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أحمد موسى يخصص حلقة اليوم لحل مشاكل المواطنين مع بطاقات التموين.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:43 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
يستضيف الإعلامى أحمد موسى، الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، للرد على كل اسئلة المواطنين الخاصة بمشاكل بطاقات التموين وطريقة تحديثها.

ويستقبل "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، كل الشكاوى الخاصة بمشاكل التموين عن طريق الرسائل والمكالمات الهاتفية".

ويستعرض موسى خلال الحلقة، ردود وزارة التموين على مشاكل المواطنين، وما هى المشاكل التى نجحت الوزارة فى حلها.
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