الجمعة.. زيزى عادل ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion festival

أعلن وليد خليل، منظم مهرجان Middle East Fashion festival، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة عن حلول الفنانة الشابة زيزي عادل نجمة ستار أكاديمي ضيفة شرف للمهرجان، ويأتي ذلك مع استعدادها لطرح عدة أغاني بشكل جديد في الفترة المقبلة.





وقال وليد خليل رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية : "كنت مسؤولا عن العديد من النجوم العالميين في مصر مثل تشاليز ثيرون وكيرت راسل وجولدي هون وسوزان سيرندون وجوليا اورموند واليشيا سيلفر ستون والعديد من أهم الشخصيات السياسية على مستوى العالم، وتعاملت مع نجوم عالميين في مجالات الفن والسياسة".



