ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الجمعة.. زيزى عادل ضيفة شرف مهرجان Middle East Fashion festival

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:41 م
زىزى عادل
زىزى عادل
اسماء محمد
أعلن وليد خليل، منظم مهرجان Middle East Fashion festival، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة عن حلول الفنانة الشابة زيزي عادل نجمة ستار أكاديمي ضيفة شرف للمهرجان، ويأتي ذلك مع استعدادها لطرح عدة أغاني بشكل جديد في الفترة المقبلة. 

وقال وليد خليل رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية : "كنت مسؤولا عن العديد من النجوم العالميين في مصر مثل تشاليز ثيرون وكيرت راسل وجولدي هون وسوزان سيرندون وجوليا اورموند واليشيا سيلفر ستون والعديد من أهم الشخصيات السياسية على مستوى العالم، وتعاملت مع نجوم عالميين في مجالات الفن والسياسة".

ومن المقرر أن يضم المهرجان عدة دول منها مصر والمغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، حيث يمثل كل دولة مصمم يعرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، التي ستعرض لأول مرة في المهرجان.
loading...

ترشيحاتنا

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه تجاه نادي الزمالك

جمال الغندور يروي مسيرته التحكيمية وخطأ مونديال 2002 على قناة إسبانية

إسرائيل تحصل على مقاتلات أمريكية متطورة كانت من نصيب قطر

موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي من قبل BBC

أحمد موسى: أمريكا الأقوى في العالم تقف عاجزة أمام حريق كاليفورنيا

جروس يشيد بأداء ثنائي الزمالك المستبعد أمام أهلي بني غازي

بطل أنجولا يبدد أحلام الأهلي في التعاقد مع جوهرة فيتا كلوب

العثور على زوجين مذبوحين داخل شقتهما بروض الفرج

الرزاز: الأردن سيدفع الثمن غاليا.. لهذا السبب

6 أزمات تضع الجبلاية في ورطة .. السوبر المحلي وخطايا أجيري ومنصب النائب الأبرز

#انقذوا_بنات_السويس يجتاح تويتر.. والمغردون: مش عارفين مين اللى عليه الدور

لاعب منتخب تونس يهدي نظيره المصري بوكيه ورد بعدما اشتبك معه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

فيديو

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟