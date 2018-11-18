الأعلى للإعلام يبحث أزمة مهرجان المبدعات.. وتكليف المؤسسات القومية باتخاذ الإجراءات القانونية

يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه الدورى يوم الاربعاء المقبل، المهرجان المشبوه الذى استغل اسم المؤسسات الصحفية القومية تحت مسمى مهرجان المبدعات العرب.



وقال محمد العمرى، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، إن هيئة المكتب للمجلس ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة المهرجان المشين والمهين للإعلام المصرى والذى كان بمسمى المبدعات العرب. ‬



من جانبها كلفت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر الإدارات القانونية بالمؤسسات الصحفية القومية باتخاذ الإجراءات القانونية.



ونفت المؤسسات الصحفية القومية علاقتها بمهرجان الاسماعيلية للمبدعات العرب والذى عقد بعنوان المونديال الدورى للإعلام والمبدعات العرب.



وأكدت مؤسسة روزاليوسف برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس مجلس الإدارة، أنه ليس لها اى صلة بالحدث المسمى المونديال الدورى للإعلام والمبدعات العرب أو الجهة المنظمة لهذا الحدث المشبوه، معلنة رفضها التام بالزج باسمها او شعارها فى هذا الحدث المشبوه.



وأضافت أن المؤسسة من أعرق مؤسسات الدولة وما يحدث يشكل إساءة بالغة لكيانها العريق، مؤكدة البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



من جانبه قال مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال فى بيان انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وما صدر تجاه حقوق المؤسسة وإصداراتها جريمة مكتملة الأركان تستحق الملاحقة القانونية.



كما أعلنت مؤسسة أخبار اليوم، رفضها المطلق لتوظيف شعارها واسمها وصفتها الاعتبارية في أي فعالية ومن بينها هذا المهرجان المشبوه وتحتفظ في نفس الوقت بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمن أقدموا على استغلال اسمها العريق وفي حدث على هذا القدر من الانحطاط.



من جانبه أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرًا بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تقوم برفع قضايا غدا لمحاسبة من قاموا بهذه المهزلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



من جهته أكد الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، رفضه المطلق لتوظيف شعار المؤسسة واسم إصداراتها وصفتها الاعتبارية فى أى فعالية ومن بينها هذا المهرجان المشبوه وأنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن أقدموا على هذا العمل المشبوه.



من جانب آخر كلفت الهيئة الوطنية للصحافة الإدارات القانونية فى المؤسسات الصحفية القومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المسئولين عن هذه المهزلة، كما أن نقيب الصحفيين أخطر الهيئة بأنه سيشرع فى اتخاذ الإجراءات القانونية.